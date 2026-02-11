Una empleada del Hospital trabajó 16 horas corridas por necesidad de hacer extras

“Pedimos que la comunidad se acerque para poder hablar con ellos y que puedan visibilizar lo que estamos viviendo y escucharnos. Hasta ahora no hay novedades, ya realizamos dos movilizaciones y el abrazo simbólico. No recibimos ninguna respuesta, no hay noticias de paritarias”, explicó la enfermera Lucía Almada en RADIO MÁXIMA. Se realizará además, controles y se entregará folletería.

La trabajadora comentó que este martes, por necesidad, trabajó 16 horas corridas, por la necesidad de hacer horas extras.

“Trabajé mis ocho horas en la terapia, desde las diez de la noche, a las seis de la mañana. Salí a hacer unas horas extras, hasta las dos de la tarde en la guardia de urgencias. Lo tuve que hacer porque es una necesidad, no puedo aguantar más con un solo sueldo y esta es la realidad”, expresó la enfermera.

“No podemos seguir con la vocación solamente, la vocación no me paga las cuentas, tampoco nos pagan las horas extras. Yo sigo sin cobrar desde diciembre de 2024”, manifestó Almada, del grupo de autoconvocados de salud.