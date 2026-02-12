 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Un camionero se quedó dormido y se produjo un tremendo siniestro en Ruta 14

Fue minutos antes de la medianoche, frente a Gualeguaychú. Un hospitalizado. El tránsito estuvo cortado hasta las 2 de la madrugada de este jueves.

12 Feb, 2026, 08:05 AM

Minutos antes de la medianoche de este miércoles, un conductor resultó lesionado tras un tremendo choque entre dos camiones, hecho ocurrido en el kilómetro 54 de la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú, mano a Entre Ríos.

 

 

El hecho involucró a dos transportes de carga. El Vehículo 1, un camión marca Volvo sin dominio colocado y con acoplado sin carga, era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en la localidad de San José, quien fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú con lesiones que se encuentran a establecer.

 

 

El Vehículo 2, un camión marca Scania con acoplado, era conducido por otro hombre de 50 años, oriundo de Herrera, provincia de Entre Ríos.

 

Según las primeras averiguaciones, y por causas que se tratan de establecer, se habría producido una colisión por alcance por parte del camión Volvo, cuyo conductor manifestó que se habría quedado dormido al momento del impacto.

 

 

En el lugar intervino personal de Comisaría Séptima Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, División Policía Científica, efectivos de Gendarmería Nacional y Personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. Toma intervención la Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Facundo Álvarez.

 

Cabe destacar que, a raíz del siniestro, el tránsito permaneció completamente interrumpido en los carriles con sentido Sur a Norte por el lapso de aproximadamente una hora y media.

