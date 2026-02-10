Secuestraron un vehículo en un allanamiento por un robo

En horas del mediodía de este martes, alrededor de las 13:30, personal policial dio cumplimiento a un oficio judicial emanado del Juzgado de Garantías Nº 1, mediante el cual se procedió a realizar un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Patico Daneri y Clavarino.

Como resultado de la medida, se logró localizar y secuestrar un vehículo tipo Pick Up, marca Chevrolet, modelo S10, el cual habría sido utilizado para la sustracción de un tráiler de cuatro ruedas con tanque de fibra, hecho ocurrido en un campo de la zona de Rincón del Gato, este lunes. Cabe señalar que el tráiler sustraído no fue hallado en el domicilio allanado.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el rodado secuestrado fue trasladado a Comisaría Cuarta, donde quedó resguardado por su estrecha vinculación con la causa que se investiga.

En el lugar se procedió a la identificación de un hombre de 42 años de edad, quien quedó supeditado a la causa, continuándose con las tareas para dar con el bien sustraído.

