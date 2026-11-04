Viri firmará "martes o miércoles" la resolución final sobre la planta de tratamiento del Parque Industrial

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dijo en RADIO MÁXIMA que “martes o miércoles” dará a conocer su resolución final sobre la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial, y resumió que “si mi decisión es mantener la clausura, se clausura definitivamente. Si mi decisión es sustituirla por otra medida, esa medida se llevará adelante, en tanto y en cuanto, en el transcurso del tiempo no se alteren los valores permitidos”.

“Lo estoy evaluando”, remarcó Viri, quien agregó que “hubo un avance y se ha hecho una gran inversión, tengo que evaluar si eso alcanza o no”. Previo a la decisión, este jueves el magistrado encabezó una audiencia con las partes involucradas.

“Tengo que tomar una decisión final porque ya no existen más recursos, se agotó todo y lo que yo decida es lo que va a quedar, y eso lo tengo en claro. Sé la responsabilidad enorme que tengo al decidir esto. Quiero tomarme estos días para pensarlo bien, mensurar las consecuencias de la decisión que tome. Hubo cambios fácticos que pueden llegar a modificar la situación jurídica. Esto no solo afecta a los interesados sino a un conjunto de personas, quiero ser prudente”, expresó Viri.

Aclaraciones

Por otra parte, aclaró que “nunca se llegó a efectivizar la clausura, yo lo dejé supeditada a cuestiones jurídicas”, y también remarcó que “es mentira que hubo empresas que suspendieron empleados”. Enfatizó también que “la causa se inició por el Fiscal, no por la denuncia de nadie”.

Destacó también que la decisión de la clausura de la planta fue tomada luego de más de un año y medio, donde hubo audiencias públicas y privadas y subrayó que “mi decisión no fue algo repentino o súbito”. Reiteró que busca mantener las fuentes laborales, pero “tiene que haber un equilibrio con el medio ambiente”.

En el mismo sentido, llamó a que “en determinados temas seamos prudentes en una situación que nos preocupa a todos”.

Llamados de Frigerio y Davico

Al mismo tiempo, Viri dijo que recibió llamados del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

“He recibido tanto del intendente como del gobernador el total apoyo, su interés y su preocupación y su intención de los dos de que esto funcione de la mejor manera, que no se afecte el medio ambiente y que se pueda desarrollar la producción, nadie está en contra ni de los industriales ni del medio ambiente, hay que buscar un equilibrio para que funcione de la mejor manera para el bien de Gualeguaychú”, indicó.

Dijo asimismo que “los dos se han puesto a disposición, tanto el intendente como el gobernador me han llamado, se han puesto a disposición para lo que necesitemos. El gobernador le encomendó a la secretaria de Ambiente para que viniera a la audiencia, del mismo modo la licenciada Ivana Zecca, el intendente Davico le dijo que participara, y aclararon ciertas cuestiones técnicas que son importantes”.