Parque Industrial: Viri analizará un pedido de CODEGU para reconsiderar la clausura de la planta de tratamiento

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, deberá resolver a un pedido de la Corporación del Desarrollo (CODEGU), para que reconsidere su decisión de clausurar la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial.

Así lo informó en RADIO MÁXIMA, al término de la audiencia realizada este martes, el Fiscal Federal Pedro Rebollo. En la reunión presidida por Viri, participaron representantes de la Corporación, de industriales, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú y el abogado Ricardo Luciano como querellante.

“El juez escuchó a las partes, me escuchó a mí y ahora deberá resolver si la clausura sigue o si entiende que hubo cuestiones fácticas que han modificado o pueden modificar la decisión que en su momento tomó, y que fueron confirmadas por la Cámara”, indicó Rebollo.

Cambios importantes

Agregó que “puntualmente hubo cambios relevantes a criterio del Ministerio público, por lo que escuché y por lo que fue presentado por la CODEGU. Más allá de eso, lo que pedí puntualmente es que se hagan nuevos exámenes y se determine un plan respecto al monitoreo individual que debe tener cada empresa a efectos de trazar la descarga de efluentes prohibidos”.

Dijo también que “más allá del ofrecimiento de ingresar a cualquier planta, no pasaba por ahí el tema, sino porque presente cada empresa el plan definitivo sobre cuándo tendrían el monitoreo individual y la toma de muestras, a ver si procede o no el levantamiento de la clausura”.

Señaló asimismo que “informó la CODEGU que ya tiene el monitoreo individual de las empresas que más vuelcan, y faltaría el resto”.

Sobre los plazos de Viri para tomar una determinación, dijo que “quizás en el transcurso de esta semana y la otra haya alguna decisión del Juez”.

Salud y producción

Reveló Rebollo que “también hablé en mi exposición sobre la tensión constante entre salud pública y desarrollo productivo que se puede dar en el expediente, esa ponderación de intereses siempre se hace, siempre la ha hecho el juez”.

“Como ciudadano de Gualeguaychú, aspiro a que la planta funciona bien y vengan 20 industrias más al Parque, 50, 100…con la planta funcionando bien”, definió.

Sobre declaraciones y comentarios de los últimos días, remarcó Rebollo que “yo no estoy tenso, no tengo ningún problema, porque se dijeron muchas cosas... El objetivo del Ministerio Público Fiscal es representar los intereses generales de la sociedad y ejercer el control de la legalidad en el proceso, no hay otro fin ni otro objetivo, estoy tranquilo”.