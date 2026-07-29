Violento robo con arma blanca en un kiosco de Colombo y Seguí

En horas del mediodía de este miércoles, personal policial intervino en un hecho de robo agravado por el uso de arma blanca ocurrido en las inmediaciones de las calles Colombo y Seguí, que culminó con la aprehensión de un joven de 27 años.

Según el propietario de un kiosco, un hombre de 60 años, alrededor de las 12:15 un individuo ingresó al comercio simulando una compra. En un momento, arrinconó al comerciante contra una mesa y lo amenazó con un objeto punzante. Posteriormente, le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera sobre una estantería, para luego apoderarse del teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador y darse a la fuga en dirección a calle Santiago Díaz y luego hacia el norte.

La víctima comenzó a pedir ayuda, lo que motivó la rápida intervención de vecinos y transeúntes, quienes persiguieron al sospechoso, lograron interceptarlo y recuperar el teléfono celular sustraído, reteniéndolo hasta la llegada del personal policial.

Al momento de la intervención, los efectivos localizaron entre las prendas del sospechoso un objeto punzante, el cual fue secuestrado como elemento de interés para la causa. Seguidamente, se procedió a la aprehensión del joven.

La causa quedó a cargo del Agente Fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes en el marco de la investigación por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.

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