Dos identificados y vehículos secuestrados por el robo en una planta industrial

En el marco de una investigación llevada adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en relación con distintos hechos delictivos ocurridos durante el mes de julio del corriente año en una planta industrial ubicada sobre Ruta Provincial N.º 16, se dio cumplimiento a órdenes de allanamiento y registro domiciliario dispuestas por la autoridad judicial competente.

Durante la noche del lunes, se llevó a cabo la primera diligencia, mientras que este martes se continuó con las tareas investigativas, concretándose un segundo procedimiento en horas de la tarde de este martes.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Vecinal s/n, al oeste de calle Ayacucho, habitada por un hombre de 45 años de edad.

Como resultado del procedimiento se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos un automóvil Honda Fit posiblemente utilizado como medio de movilidad por los presuntos autores, una carabina calibre .22 con cartuchería del mismo calibre, la cual carecía de la documentación correspondiente y además de otros efectos vinculados a la causa.

Segundo allanamiento

Posteriormente, en horas de la tarde de este martes, se concretó un segundo allanamiento en otro domicilio de la misma zona, habitado por un hombre de 45 años de edad, quien fue notificado de la medida y quedó supeditado a la causa. La diligencia también arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos productos alimenticios, prendas de vestir, herramientas y elementos de trabajo, un teléfono celular, luminaria LED y una camioneta Ford F-100, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Ambos procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con la colaboración de efectivos de Comisaría Segunda y del Grupo Especial, bajo la supervisión del Jefe Departamental, quedando las actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente.