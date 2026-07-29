Detuvieron al otro autor del robo con arma de fuego al verdulero

En horas del mediodía de este miércoles, personal de Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona de calles Clavarino y Bolivia observó a una pareja descender de un remis e ingresar a un domicilio del sector.

Los efectivos identificaron a ambas personas por guardar relación con una causa judicial en trámite, caratulada “Robo agravado por el uso de arma de fuego”, en la que el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Natalia Céspedes, había dispuesto la detención de los involucrados, medida que se encontraba registrada mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la agente fiscal, Dra. Martina Cedrés, quien dispuso la detención de ambas personas, la notificación de sus derechos y garantías constitucionales y su posterior traslado a la Jefatura Departamental.

Los detenidos son un hombre de 35 años, con domicilio en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, aunque actualmente reside en Gualeguaychú, y una mujer de 37 años, domiciliada en esta ciudad. El primero quedó alojado en la Jefatura Departamental, mientras que ella fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.

En continuidad con las diligencias ordenadas en el marco de la misma causa, y por disposición verbal de la fiscal, personal policial llevó adelante un allanamiento, registro domiciliario y requisa personal en el inmueble donde fueron localizados los imputados. Como resultado se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, la suma de $267.000 en efectivo y pasajes de colectivo con recorrido Gualeguaychú–Puerto Esperanza, de ida y vuelta, elementos que fueron incorporados a la investigación.

En el procedimiento prestó colaboración personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, bajo la supervisión de su Jefe y segundo Jefe, como así también personal femenino de la sección Comando Radioeléctrico.

El hecho

El robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrió el 10 de julio en el barrio 43 viviendas cuando Jonathan Bacigalupo llegaba a su casa con una mochila que contenía una importante suma de dinero y documentación de su comercio. Fue sorprendido por dos delincuentes que se trasladaban en una moto, siendo apuntado con arma de fuego por el hombre que iba de acompañante. Hubo dos allanamientos donde detuvieron a una persona de 24 años y se secuestró la moto que se habría utilizado para el robo. En tanto que el conductor de la misma fue declarado prófugo hasta este miércoles en que se produjo la detención.

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