IAPV estrenará en Gualeguaychú un sistema mixto que prioriza la licitación para la entrega de viviendas

El Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) de Entre Ríos implementará un cambio histórico en su metodología de adjudicación. Manuel Schonals, presidente del organismo, anunció en RADIO MÁXIMA que el nuevo esquema combinará la licitación y el sorteo, destinando el 60 por ciento de las unidades a la compra directa mediante ahorro genuino y el 40 por ciento restante al tradicional sorteo.

La medida se estrenará en Gualeguaychú con la entrega de 42 viviendas que se están concluyendo en la zona del barrio Curita Gaucho, cuya obra presenta un 89 por ciento de avance. Al respecto, el funcionario detalló: “En la zona de Curita Gaucho estamos concluyendo 42 viviendas, que están en un 89 por ciento de avance de obra, y muy cerca de ahí, 37 viviendas que formaban parte de un programa más amplio, que estamos tomando las decisiones pertinentes para tratar de darles continuidad”.

Un nuevo cálculo para las cuotas

Hasta el momento, el sistema tradicional del IAPV imponía 300 cuotas de un monto determinado para todos por igual, un mecanismo calificado como inequitativo. Por este motivo, Schonals explicó cómo funcionará el nuevo esquema: “Hemos decidido salir del método tradicional del IAPV, donde todo el mundo pagaba 300 cuotas de determinado monto. Creemos que es un sistema injusto, porque en el rango donde nos movemos, de 2 a 10 salarios mínimos vital y móvil, generaba un criterio de mucha injusticia. Ahora, la cuota vai a salir de afectar el 20 por ciento de los ingresos que el beneficiario declare”.

Para avanzar en este sentido, el titular del organismo solicitó a los vecinos “que actualicen sus datos y que quien no está inscripto pueda hacerlo en www.iapv.gov.ar para tener un padrón definitivo para estos dos barrios que estamos haciendo”, remarcando además que “es requisito tener ingresos demostrables, sea por empleo o por monotributo, solamente así pueden participar del sorteo”.

Cómo funcionará la licitación y cuáles son los requisitos

El nuevo sistema busca captar fondos frescos para acelerar la construcción de más soluciones habitacionales. “Vamos a dar la posibilidad de participar en una licitación de la compra directa, a quienes tengan ahorro genuino, evitando el sorteo. Normalmente, todo iba a sorteo, y nosotros queremos con esto, dar la posibilidad a quienes tengan un ahorro, que compren con una base del 10 por ciento del valor de la vivienda, hoy hablaríamos de un monto cercano a los 10 millones de pesos. Se evaluará, porque no hay que tener ninguna propiedad, ese es un requisito”, indicó Schonals, quien estimó que en octubre se realizaría la licitación en Gualeguaychú.

Actualmente, el padrón local cuenta con 396 inscriptos, aunque se espera que la cifra aumente con la actualización de datos. “Hasta un 60 por ciento del total de viviendas podrán licitarse, y el 40 por ciento será sorteado”, puntualizó el funcionario, y añadió que este formato ya se encuentra operativo en Piedras Blancas y Feliciano, siendo Gualeguaychú la tercera localidad en sumarlo. Sobre las características de las unidades, detalló que se trata de casas de 73 metros cuadrados con dos dormitorios —con cupos específicos para personas con discapacidad—, valuadas en aproximadamente 80 millones de pesos.

Créditos y escrituras

Además de los planes habitacionales en ejecución, Schonals se refirió a las líneas de financiamiento disponibles para la construcción, ampliación y terminación de viviendas: “En cuanto a créditos, son para quienes tienen vivienda, y para quien no la tiene. Quien tenga un lote propio escriturado, puede sacar un crédito del IAPV para construcción, y también para ampliación y terminación. Para construcción damos hasta 65 millones, y para terminación y ampliación unos 40 millones, para ampliación de dormitorios, baños, mejoras edilicias”. Los requisitos para acceder contemplan contar con un grupo familiar constituido o ser persona sola, no poseer otra propiedad y demostrar ingresos mínimos de dos salarios mínimos (750.000 pesos).

Finalmente, en materia de regularización dominial, el presidente del IAPV informó que ya se concretaron 4.000 escrituras en la provincia, y anunció que “habrá una entrega en Gualeguaychú el mes que viene”. En cuanto a los costos, aclaró que “el costo de la escritura lo paga el beneficiario, pero para el beneficiario tiene un costo de 180 mil pesos, que es la mitad de lo que sale normalmente. Lo podemos hacer por convenios con los colegios de agrimensores y escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno”.