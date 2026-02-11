Cómo funcionará la recolección de residuos durante el fin de semana largo

El Gobierno de Gualeguaychú informa que durante el fin de semana largo de Carnaval la recolección domiciliaria de residuos se realizará en forma habitual, respetando los días y horarios establecidos en cada zona de la ciudad.

De esta manera, el cronograma no sufrirá modificaciones. En cambio, los servicios especiales —como el retiro de escombros, restos de obra, ramas de gran porte y otros residuos voluminosos— no se prestarán durante el feriado y serán reprogramados una vez finalizado el fin de semana largo.

Separación de residuos

Se recuerda a los vecinos la importancia de diferenciar correctamente los residuos:

Secos / Inorgánicos:

Plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios (aislados), telgopor y latas.

Húmedos / Orgánicos:

Restos de alimentos crudos y de comida, como pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Patogénicos domiciliarios:

Pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

Días de recolección según tipo de residuo

Lunes, miércoles y viernes: residuos orgánicos.

Martes, jueves, sábado o domingo: residuos inorgánicos.

Todos los días: residuos patogénicos domiciliarios.

Estaciones de transferencia (Puntos Verdes)

Las estaciones de transferencia funcionarán en sus horarios habituales de feriado:

Lunes a sábados: de 7:00 a 19:00.

Domingos: de 8:00 a 18:00.

Ubicaciones:

Zona Sur: Calle Tropas y Presidente Perón (Parque Costero del Frigorífico).

Zona Oeste: Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

Se solicita a los vecinos respetar el cronograma vigente, realizar una correcta separación y utilizar los puntos verdes para contribuir al orden y la limpieza de la ciudad durante el fin de semana largo.

