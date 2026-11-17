“Hemos diagramado preventivamente un equipo de guardia y prevención, con información para el turista que nos visita”, dijo en RADIO MÁXIMA, el guardavidas Luis Giménez, y agregó que durante el fin de semana, los días con temperaturas agradables permitieron la llegada de visitantes, locales y de otras ciudades.

“Como todavía las playas no están habilitadas tuvimos que hacer una guardia de prevención para informar y asesorar a la gente sobre algunas zonas. Es casi imposible evitar que se tiren al agua, entonces tenemos que informar”, indicó Giménez.

Actualmente son doce guardavidas abocados a esta tarea, seleccionados por la Dirección de Deportes, correspondientes al primer y segundo nivel.

Los guardavidas cubren los turnos de mañana y tarde en el Balneario municipal, la Playa del Puente y Parque del Sol.

“Por ahora estamos cubriendo los fines de semana, pero se nos aproxima un fin de semana largo y se espera mucha cantidad de gente por actividades en los galpones del Puerto. Tenemos que estar prevenidos para esa situación”, señaló.

Giménez recordó además, a la comunidad, que si ven las banderas rojas, indica que las playas todavía están cerradas. Las guardias se cumplen los días viernes, sábados, domingos y feriados, hasta el comienzo de la temporada de verano.