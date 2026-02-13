Llega un finde con tres noches del Carnaval del País

La boletería abrió el martes y durante la semana hubo numerosas consultas por el Carnaval y también por alojamiento, no solo de público argentino, sino también de Uruguay.

Hildt Quiroz recordó que el precio de la entrada será de 30 mil pesos para los residentes para sábado y domingo, y de 20 mil para el lunes, y de 40 mil para los no residentes.

“Para todos los residentes del departamento la venta es presencial y con DNI en mano, durante el horario de 9 a 12, y de 17 a 21 horas. Mañana sábado desde las 10 de la mañana”, precisó.