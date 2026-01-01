Uno de los controles de alcoholemia más altos del país dio en Gualeguaychú

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que durante la madrugada del Año Nuevo se registraron 96 casos de alcoholemia positiva en todo el país, y en tercer lugar aparece Gualeguaychú.

Un total de 5.557 vehículos fueron fiscalizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en operativos realizados en la madrugada de Año Nuevo en diferentes puntos de la Argentina, donde se detectaron 96 casos de alcoholemia positiva. El registro más elevado alcanzó 2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires.

Entre los valores más altos de alcohol en sangre se registraron, además del máximo en Zárate, 1,67 g/l en Olivera (Buenos Aires), 1,61 g/l en Gualeguaychú (Entre Ríos), 1,52 g/l en Villa La Angostura (Neuquén) y 1,29 g/l en Las Grutas (Río Negro).

La ANSV mantiene estos controles de forma permanente para detectar y sancionar conductas de riesgo, dado que el alcohol al volante sigue siendo uno de los factores principales en la siniestralidad vial. Los procedimientos se desplegaron en 39 puntos del país y contaron con la coordinación de fuerzas locales y jurisdicciones provinciales, priorizando las áreas con mayor circulación por el inicio del verano.

Durante el operativo especial, 129 actas de infracción fueron emitidas y se realizaron 83 retenciones de licencia. Los conductores que presentaron alcoholemia positiva fueron retirados de circulación conforme a la normativa vigente. La fiscalización también incluyó revisión de documentación, uso obligatorio del cinturón y casco, y correcta identificación vehicular.