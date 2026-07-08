UnionBat: el abogado del gremio reclama la participación del municipio y dispara que “se minimiza el conflicto”

Andrés Ocampo, abogado del Sindicato de trabajadores Químicos y Petroquímicos, dijo en RADIO MÁXIMA que se “minimiza el conflicto” por los más de cien despidos en la planta de UnionBat, en el Parque Industrial Gualeguaychú.

Ocampo cuestionó la falta de acompañamiento y la visibilización del conflicto de parte de las autoridades. “La oposición le pidió al Concejo Deliberante una presentación de solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias, pero desde el oficialismo se negaron…porque sería un reconocimiento de la situación y de la crisis macroeconómica que estamos viviendo; y social porque implica la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo para esas familias y todo lo que va a afectar socialmente”, afirmó.

En este sentido, remarcó que “es importante la intervención del gobierno para buscar qué posibilidades se le puede dar a la empresa para acompañarla de alguna manera, y tener en cuenta la situación social, pero se minimizan los conflictos”. El abogado indicó que la pérdida de ingresos para más de 120 familias en la ciudad, afectará socialmente y también en el consumo interno.

“Los puestos de trabajo no se crean de un día para otro, son mano de obra calificada, con varios años de antigüedad, a los que también es difícil reinsertarlos en el mundo laboral. Sentimos pasividad de parte de las autoridades”, criticó.

Conciliación obligatoria

La reunión de conciliación será el próximo 15 de julio con el personal de Unionbat y del Laboratorios Pyam, indicó el abogado Ocampo.

“La situación se está visualizando con manifestaciones pacíficas, se trata de establecer una reunión con la gerencia de UniónBat. No hemos descartado la posibilidad de una reunión con la gerencia de Unionbat, seguro tendremos alguna novedad antes del 15 y después nos vamos a reunir en la Secretaría de Trabajo para ver qué avances hubo”.

Hasta el momento, describió el abogado, fueron denunciados una serie de incumplimientos sin una respuesta concreta.

Hoy se presentó una nueva denuncia por falta de pagos, precisó el letrado, y además “por no haber reincorporado al personal de Unionbat. Estamos a la espera de ello y no tenemos cerrado ningún canal de diálogo. Estamos a la expectativa”, indicó.

A las expresiones de medidas de fuerza se suman los trabajadores despedidos de la granja Tres Arroyos, sobre ruta 14, en el kilómetro 53 y 56 y en el acceso de Concepción del Uruguay, kilómetro 142, detalló el abogado. “La idea es llegar al 15 con el camino un poco más allanado. De parte de los trabajadores está toda la predisposición de trabajar”, señaló Ocampo.