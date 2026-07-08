Se produjo un incendio en un lavadero de autos

El incendio se produjo aproximadamente a las 13 de este martes.
Al arribo del móvil de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, se constató un incendio declarado en una sala de máquinas, ubicada a aproximadamente cuatro metros de altura, dentro de un recinto de chapa.
Se realizaron tareas de ventilación mecánica e hidráulica, desplegándose una línea de ataque de 45 mm y una línea de abastecimiento.
Tras localizar el foco ígneo, se procedió a su extinción, evitando su propagación. Posteriormente, se efectuaron tareas de enfriamiento hasta la completa extinción del incendio. Se registraron daños por acción del humo en el interior del recinto, sin otras novedades.
Incendio de vivienda
Al mediodía de este martes se produjo un incendio en una vivienda en De Nevares y República Oriental, zona norte de la ciudad.
Al arribo de Bomberos Voluntarios, se constató un incendio declarado en el patio posterior de una vivienda. El fuego afectaba un acopio de aproximadamente 1,50 × 2 metros, compuesto por chapas, leña, pertenencias varias, artefactos eléctricos, plásticos, colchones, pallets, cocinas y heladeras.
Se realizó un ataque directo con una línea de 45 mm, utilizando dos equipos de respiración autónoma (ERA), pala y rastrillo, logrando extinguir completamente el incendio. Posteriormente, se efectuaron tareas de enfriamiento y remoción del material afectado para evitar una posible reignición.