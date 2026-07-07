La escuela integral “José Facio” contará con obras de accesibilidad y adecuación edilicia

Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobierno provincial realizará la apertura de sobres para la ejecución de trabajos de adecuación sanitaria, accesibilidad, reparación edilicia e instalación eléctrica en la escuela de educación integral N° 12 de Gualeguaychú que beneficiará a 70 estudiantes.

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante una obra de refacción y adecuación en la escuela de educación integral Nº 12 "José Facio" de Gualeguaychú. La inversión oficial supera los 40 millones de pesos y será financiada con recursos provinciales.

La institución se encuentra ubicada en la intersección de las calles 3 de Febrero y Andrade, comprende una matrícula de 70 estudiantes y desarrolla actividades educativas orientadas a personas con capacidades diferentes. Las intervenciones previstas apuntan a garantizar espacios más inclusivos, seguros y adecuados tanto para la comunidad educativa como para el personal de la institución.

En relación con la importancia de esta intervención, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó: "Cada obra de infraestructura educativa que se suma, representa una mejora concreta en las condiciones de aprendizaje y de trabajo dentro de los establecimientos. En este caso, se avanza con soluciones que buscan fortalecer la accesibilidad, la seguridad y la inclusión, haciendo posibles espacios adecuados para los estudiantes y docentes de la institución".

La apertura de sobres se realizará el martes 14 de julio, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 60 días corridos. La obra contempla la refuncionalización de un sanitario existente para adaptarlo al uso de personas con movilidad reducida, incorporando equipamiento reglamentario, accesorios de apoyo y una nueva puerta de acceso. Además, se construirá una rampa de acceso sobre calle Andrade, con dimensiones y condiciones de seguridad establecidas para garantizar el acceso universal al edificio.

También se ejecutará una nueva instalación eléctrica destinada a equipos de climatización, incorporando elementos de protección y seguridad necesarios. Por último, se realizarán trabajos para solucionar filtraciones en el sector sur del edificio mediante la colocación de babetas de chapa galvanizada, y tareas de pintura interior en tres aulas de planta baja.