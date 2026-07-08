Con el aporte de los vecinos, planificarán un nuevo cuartel para Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú

Fernando Muller, presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, anunció en RADIO MÀXIMA que con los ingresos del fondo por el aporte voluntario de los vecinos, se planificará la construcción de un nuevo cuartel para la institución.

“Sería alrededor de unos 300 millones de pesos al año, será el ingreso más importante que tendremos, porque con el subsidio nacional subsistimos dos meses”, destacó Muller tras la aprobación del Concejo Deliberante del Proyecto Davico para que la comunidad subsidie a Bomberos con un aporte voluntario de unos 1500 pesos que llegará a pagar con las boletas de la Tasa General Inmobiliaria.

“El cuartel está muy en el centro y está muy colapsado, la idea es hacer un nuevo cuartel en un lugar adecuado, pero eso va a requerir su tiempo. Creemos que con este dinero podremos avanzar. Tendría que ser una zona donde el vehículo ingrese y quede listo para una nueva salida”, detalló Muller, quien agrego que empezarán a evaluar lugares para la construcción del nuevo cuartel.

“Estimamos que el monto a recibir sería 25-26 millones mensuales por la Tasa, en función a la recaudación estimada sería esa la cantidad. El pago va a una cuenta de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú todos los meses, y va todo con rendición cada seis meses. Si se compra un camión que vale entre 80 y 100 mil euros, no podemos pagarlo de una sola vez. Tengo entendido que entraría en vigencia en agosto en la Tasa General Inmobiliaria y al mes siguiente estaría ingresando”, manifestó Muller.