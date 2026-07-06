Comenzó el plan de asfaltado en la zona del hospital Centenario

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha este lunes uno de los planes de infraestructura urbana más ambiciosos de los últimos años, con el inicio del asfaltado de 150 cuadras distribuidas en 20 cuadrantes de la ciudad.

La iniciativa surge por impulso del intendente Mauricio Davico y contempla la renovación integral de la trama vial en distintos sectores del ejido urbano.

El primer frente de obra se ubica en la calle Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, en las inmediaciones del Hospital Centenario, y el sector abarca una superficie de 2.256 metros cuadrados distribuidos a lo largo de cuatro cuadras reales a lo largo de 352 metros lineales.

Antes del comienzo de los trabajos, el personal técnico municipal verificó la totalidad de las conexiones domiciliarias de agua potable y de desagües cloacales en esas cuatro cuadras, tarea que además incluyó la preparación de futuros empalmes en terrenos baldíos y en propiedades con posibilidad de subdivisión, para evitar nuevas roturas de calzada en el porvenir.

Durante la primera jornada, las cuadrillas ejecutaron el nivelado y el perfilado de la traza, tarea necesaria para definir las cotas previas al desmonte.

Además, una retroexcavadora aportará broza en los puntos donde se realizaron los nuevos empalmes de agua y cloaca, labor que también permitió el control de las líneas ya existentes.

Una vez concluida la cobertura asfáltica de las cuatro cuadras de Andrade, el cronograma prevé continuar en López y Planes, entre Andrade y Bolívar, con una extensión de una cuadra. El plan avanzará después en Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín, a lo largo de tres cuadras; y se extenderá luego a Edison, también en las tres cuadras que van de Gervasio Méndez a San Martín.

En esas arterias ya comenzaron los relevamientos de agua potable y cloacas, paso previo indispensable para el avance de la cobertura asfáltica.

El plan se encuadra en la Ordenanza N° 13.070/2026, que regula el régimen de Contribución por Mejoras Especial y establece un esquema de financiamiento compartido.

Según esa normativa, el Municipio afrontará el 50% del costo total de cada obra, mientras el frentista beneficiado deberá cubrir el porcentaje restante, con una obligación de pago que se activa a los 30 días corridos desde la finalización de los trabajos.

El plan de las 150 cuadras representa una apuesta estratégica para modernizar la red vial de Gualeguaychú y garantizar condiciones de circulación más seguras para vecinos y visitantes, con un esquema que distribuye responsabilidades entre el Gobierno de Gualeguaychú y la comunidad beneficiada.

Temas 150 CUADRAS