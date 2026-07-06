Este martes continúa la poda invernal en el microcentro

Las tareas son ejecutadas por personal de Espacios Verdes. Se solicita no estacionar en estas cuadras para evitar daños y facilitar las labores.

El Gobierno de Gualeguaychú informa que este martes continuarán las tareas de poda invernal que se emprendió la semana pasada en el macrocentro de la ciudad, y durante la jornada de mañana se trabajará en Doello Jurado, entre Chacabuco y Churruarín, por lo que se solicita a los vecinos que viven allí y a los transeúntes ocasionales que no estacionen en esas cuadras para facilitar los trabajos.

Mientras duren los trabajos, momentáneamente estará cortado el tráfico vehicular cuadra por cuadra debido a que, para la ejecución de las tareas, los arbolistas ascienden a cada ejemplar equipados con casco, arnés y chaleco reflectivo poder eliminar en altura los brazos de mayor porte hasta dejar expuesta la estructura leñosa del fuste.

Durante la semana pasada se trabajó en 3 de Caballería, entre Rocamora y Além; en Doello Jurado, entre Rocamora y Chacabuco; y también en Costanera, donde se realizó una poda porque allí tendrá lugar el desfile del Día de la Independencia, que se realizará el 9 de julio.

El Gobierno de Gualeguaychú reitera una vez más el pedido a vecinos y conductores para que eviten estacionar vehículos sobre la traza en obra –Doello Jurado, entre Chacabuco y Churruarín–, con el fin de resguardar la integridad del mobiliario urbano y las condiciones de trabajo del personal.

El cuidado sistemático de cada ejemplar no responde a una tarea estética aislada, sino a una política de fondo que reduce riesgos ante tormentas, prolonga la vida útil del arbolado y sostiene, con el tiempo, la calidad ambiental de cada barrio.

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