El agresor de la Costanera tiene prisión domiciliaria y el hombre golpeado sigue grave

La Justicia dictó prisión preventiva por 30 días, con cumplimiento domiciliario, para el joven de 20 años imputado por la agresión a un hombre, hecho ocurrido a las 7 del domingo pasado en María Luisa Guerra, casi San Martín, en zona de Costanera.

En tanto, el hombre agredido, de 47 años, continúa en la terapia intensiva del Hospital Centenario, con coma farmacológico con riesgo de vida. Fue identificado como Nicolás Abel Bentancour, de 47 años, oriundo de Buenos Aires, domiciliado en Pueblo Belgrano.

El incidente se produjo tras un muy breve intercambio verbal, y el hombre habría sufrido las graves fracturas al caer en el sector de la vereda y el cordón, sobre calle Guerra, frente a una panchería.

Tras la realización de los estudios médicos correspondientes, el profesional de guardia informó que el hombre presentaba, al ingresar al Hospital, un traumatismo de cráneo con fractura de parietal derecho y hemorragia intracraneal.

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Maurico Asler, relató en RADIO MÁXIMA que “el hombre venía por calle San Martín hacia Guerra con otros dos compañeros, no sé si existe una discusión o un insulto, el hombre se acerca a preguntar qué había pasado y recibe un golpe en el rostro que le provoca la caída. La víctima cae sobre la calle. El motivo de la agresión es materia de investigación, no quiero avanzar mucho en el tema”.