 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale VIOLENCIA

Por un hecho de violencia de género detienen a un hombre en un local bailable

Una joven de 18 años manifestó al personal policial que prestaba servicio adicional en el boliche, haber sido agredida por un hombre de 25 años. Luego se dispuso la detención del mismo.

5 Jul, 2026, 20:30 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

En la madrugada del domingo, personal policial que se encontraba prestando servicio adicional en un local bailable ubicado en la zona de Costanera, intervino ante un presunto hecho de violencia de género.

 

Una joven de 18 años se presentó ante los efectivos e identificó a un hombre de 25 años, manifestando que momentos antes había sido agredida físicamente por este dentro del establecimiento.

 

Tras recabar la información correspondiente e identificar al señalado, se dio intervención a la Fiscal de Género de turno, quien dispuso la aprehensión del masculino y la recepción de la denuncia de la damnificada.

 

En consecuencia, personal de la Sección Comando Radioeléctrico procedió al traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

Por su parte, la joven manifestó que se presentaría por sus propios medios para formalizar la correspondiente denuncia.

Temas

VIOLENCIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso