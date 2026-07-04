Este lunes se movilizan frente al Parque Industrial los despedidos de UnionBat

Este lunes a las 13, realizarán una movilización en la rotonda de acceso al Parque Industrial Gualeguaychú, los obreros despedidos de la fábrica de baterías UnionBat.

La convocatoria es bajo la consigna de una “jornada de protesta” de los “trabajadores de UnionBat en lucha”. La empresa, recientemente, prohibió el ingreso y dio por despedidos a 101 empleados.

Mientras tanto, continúa el acampe frente a la planta en el Parque Industrial.

Al mismo tiempo, el abogado del sindicato de Químicos y Petroquímicos, Andrés Ocampo, adelantó en RADIO MÁXIMA que hay dos reuniones previstas.

Por un lado, entre lunes y martes se realizaría una primera reunión del sindicato con los empresarios.

Por otra parte, para el miércoles 15 de julio está prevista una reunión formal, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Trabajo.