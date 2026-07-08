Mujer golpeada por un hombre debió ser atendida en el Hospital Centenario

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 03:00 horas, personal de Comisaría de Minoridad tomó intervención tras ser informado por personal policial de guardia en el Hospital Centenario sobre el ingreso de una mujer de 28 años con una lesión en la cabeza.

De las primeras averiguaciones surgió que la lesión se habría producido en un contexto de violencia de género, tras un incidente ocurrido con su pareja. La mujer manifestó en un primer momento no tener intenciones de radicar la correspondiente denuncia.

Examinada por el médico de guardia, se constató una herida profunda en el cuero cabelludo, que requirió la aplicación de puntos de sutura.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del hombre, de 29 años de edad, y la realización de las diligencias de rigor, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.