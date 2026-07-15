Recuperaron moto robada: ya no tenía faro ni patente

En horas de la mañana de este martes, personal policial se hizo presente en la Terminal de Ómnibus con el fin de recabar información sobre una motocicleta que habría sido sustraída. En el lugar no se logró localizar al damnificado, quien, según los datos aportados, sería empleado de una empresa automotriz y ya se había retirado del lugar a bordo de un micro.

De acuerdo con la información obtenida, el rodado sustraído sería una motocicleta marca KTM, modelo Duke, color naranja, de 200 cc, la cual habría sido sustraída aproximadamente a las 06:00 horas.

Posteriormente, un móvil policial observó y persiguió la motocicleta en cuestión, en la que se desplazaban dos sujetos. La persecución se inició desde la cabecera del puente Méndez Casariego, continuando por Bv. De León, perdiéndose de vista el rodado en la zona del arroyo Gaitán. Se constató que la motocicleta circulaba sin faro delantero y sin chapa patente colocada.

Más tarde, se hizo presente en Comisaría Sexta un ciudadano mayor de edad, quien hizo entrega voluntaria de la motocicleta, manifestando que logró recuperarla luego de mantener una discusión con los autores del hecho, ambos menores de 16 años de edad, quienes finalmente accedieron a devolver el rodado.

En consecuencia, se procedió al formal secuestro de la motocicleta, continuándose con las diligencias de rigor conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía en turno.