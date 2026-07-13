“El proxeneta ya no necesita una esquina o un prostíbulo”: alertan por nuevas formas de captación de menores en internet

Las nuevas modalidades de captación con fines de explotación sexual y laboral a través de internet representan un riesgo creciente para niños, niñas y adolescentes. Desde el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de Entre Ríos advirtieron que las redes delictivas trasladaron parte de su accionar a las plataformas digitales y reclamaron reforzar las herramientas de prevención.

Silvina Calveyra, a cargo del organismo provincial, dialogó con Radio Máxima y señaló que los mecanismos utilizados para captar víctimas se han transformado en los últimos años.

"El proxeneta ya no necesita una esquina o un prostíbulo, sino que ha mutado a las plataformas digitales, a los juegos en línea, las apuestas clandestinas y los streaming", explicó.

Según Calveyra, estas nuevas modalidades representan un riesgo especialmente grave para niños y adolescentes y pueden estar vinculadas con situaciones de grooming, abuso sexual virtual y explotación sexual a través de internet.

También mencionó la existencia de mecanismos de captación vinculados con la reducción a la servidumbre y la explotación laboral, particularmente en varones, y sostuvo que las distintas formas de criminalidad organizada se encuentran estrechamente relacionadas.

"La trata va de la mano del narcotráfico, no se lo puede separar", afirmó.

Ante este escenario, Calveyra remarcó la importancia del acompañamiento de las familias y recomendó prestar atención al tiempo y las condiciones en las que niños y adolescentes utilizan dispositivos electrónicos.

"Hay que estar muy alertas en la familia, revisar el uso saludable de las pantallas, no permitir la conectividad ilimitada a altas horas de la noche, prevenir y concientizar sobre lo que está pasando", señaló.

La funcionaria también advirtió sobre determinadas plataformas de videollamadas que permiten interactuar con desconocidos y donde pueden utilizarse identidades falsas.

"No se sabe quién está del otro lado ni si los están grabando. Aparece el noviazgo virtual, donde son otras las pretensiones. Los niños y las chicas nos cuentan que aparecen personas desnudas, mostrando sus genitales. Es muy peligroso y debemos tomar algunos recaudos", explicó.

En ese sentido, sostuvo que una de las principales herramientas de prevención es fortalecer el diálogo cotidiano con niños y adolescentes para conocer también qué sucede durante el tiempo que permanecen conectados.

"Tenemos que empezar a preguntarles a las chicas y chicos cómo fue su día y agregarle: ¿cómo fue tu día en internet?", recomendó.

Calveyra alertó además sobre la proliferación de perfiles falsos en redes sociales y aconsejó mantener las cuentas personales configuradas como privadas.

También llamó a reflexionar sobre las fotografías que se publican y los denominados retos virales para conseguir seguidores, debido a que estas prácticas pueden llevar a aceptar solicitudes de personas desconocidas sin verificar quién se encuentra detrás de cada perfil.

Otro de los puntos sobre los que hizo especial hincapié fue la publicación de fotografías de bebés, niños y niñas en las redes sociales.

"Es peligroso subir fotos de bebés y niños porque pueden hacer capturas y utilizarlas con fines pornográficos", advirtió.

Ante la sospecha de un posible engaño o situación de captación virtual, recomendó conservar la evidencia y evitar continuar la conversación con la persona involucrada.

"Hay que hacer una captura de pantalla, copiar la URL y, si es por WhatsApp, guardar el número. Hay que copiar, reportar y no ponerse a chatear", indicó.

Por otra parte, Calveyra reconoció que existen vacíos legales frente a las nuevas modalidades de captación a través de internet y planteó la necesidad de avanzar en modificaciones a la legislación vigente.

"Hay lagunas legales. Por eso hablamos de modificaciones a la Ley de Trata, para que se tipifique como delito la captación para trata a través de las redes", sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo que se desarrolla junto al Ministerio de Seguridad y desde la Educación Sexual Integral para prevenir estas situaciones.

Además, indicó que el Consejo General de Educación inició recientemente una campaña de concientización y realizó jornadas destinadas a docentes, con el objetivo de trasladar posteriormente las herramientas de prevención a las instituciones educativas.

"Hablar de estos temas es fundamental", concluyó Calveyra.