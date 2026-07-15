Identificaron a dos autores del robo de una moto en zona rural

En la tarde de este martes, alrededor de las 16:00 h, personal policial intervino en un procedimiento llevado a cabo en inmediaciones de la Planta Asfáltica, sobre Camino Palavecino, a raíz de la sustracción de una motocicleta ocurrida momentos antes en un establecimiento rural de la zona de Pastor Britos.

Al momento del arribo de los efectivos, el damnificado venía en persecución de los presuntos autores del hecho, lo que permitió orientar rápidamente el despliegue policial. Tras la intervención, el personal logró interceptarlos, tratándose de un joven de 16 años y un hombre de 24 años de edad, quienes se desplazaban en dos motocicletas.

Durante el procedimiento se recuperó el motovehículo sustraído, siendo una Gilera Trip 110 cc, y además se procedió al secuestro de la otra motocicleta utilizada como medio de movilidad para la comisión del ilícito.

Informado de lo sucedido, el Fiscal en turno, Dr. Fernando Ochoa, dispuso la aprehensión del hombre de 24 años y el secuestro de ambos motovehículos. Asimismo, por disposición de la autoridad judicial competente, el menor de 16 años fue entregado a sus progenitores, previo cumplimiento de las diligencias de rigor.