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Guale INCENDIOS

Bomberos de Gualeguaychú colaboran en el incendio del basural en Pueblo Belgrano

Por un incendio declarado en el predio de disposición final de residuos en Pueblo Belgrano concurrieron en colaboración dos dotaciones. También se incendió un volquete en la ciudad.

15 Jul, 2026, 21:34 PM
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Mientras el móvil 26 concurría a un incendio en un volquete ubicado en calle Urquiza y Borques, el móvil 29 prestó colaboración a Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano para intervenir en un incendio declarado en el predio de disposición final de residuos.

 

En apoyo al operativo que se desarrolla en el lugar, se sumó luego el móvil 35 con personal y abastecimiento hídrico para colaborar en las tareas de extinción.

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