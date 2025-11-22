 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale JORNADA

Gualeguaychú realizó su 1° Jornada de Capacitación en Higiene y Seguridad

Inspecciones laborales, ruido ocupacional e investigación de accidentes, los temas principales.

22 Nov, 2025, 09:58 AM

El Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de Entre Ríos desarrolló en Gualeguaychú su 1° Jornada de Capacitación, con la participación de profesionales y estudiantes de la ciudad y la región.

 

El encuentro, realizado en el Centro de Defensa Comercial e Industrial, incluyó módulos sobre inspecciones laborales, ruido ocupacional e investigación de accidentes, dictados por especialistas del área.

 

Acompañaron el evento las autoridades del Colegio HySER: el presidente Lic. Dario Botto; la vicepresidenta Lic. Diana Visconti; el tesorero Lic. David Niz; el prosecretario Lic. Javier Temporetti; y el integrante del Tribunal de Ética y Disciplina Lic. Walter Pérez.

 

Desde la institución destacaron que estas actividades fortalecen la jerarquización profesional y permiten acercar formación continua a toda la provincia.

