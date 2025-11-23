La dirección de Espacios Verdes cuenta con nuevos baños y vestuarios

El Gobierno de Gualeguaychú finalizó la construcción de un núcleo sanitario completamente nuevo en las instalaciones de la Dirección de Espacios Verdes, ubicadas en el predio del exFrigorífico.

Esta obra responde a un compromiso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales que diariamente desarrollan tareas esenciales para el mantenimiento y el embellecimiento del espacio público.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura e incluyeron la creación de baños modernos y confortables, con instalaciones totalmente nuevas y revestimiento cerámico.

El área cuenta con toilettes amplios, un sector de ducha con agua fría y caliente, termotanque eléctrico instalado, cielorraso de PVC y un espacio de circulación cómodo. Además, la intervención sumará en los próximos días bauleras para que cada trabajador guarde sus elementos personales de forma segura.

El nuevo sector sanitario cumple con condiciones de accesibilidad: se construyó una rampa de ingreso y se incorporó un núcleo exclusivo para personas con discapacidad, a fin de garantizar un acceso igualitario para todos.

Las nuevas instalaciones forman parte de una apuesta por mejorar permanentemente los espacios municipales de trabajo, brindando mayor comodidad, higiene y seguridad.

La dirección de Espacios Verdes de Gualeguaychú se ocupa del cuidado integral de los parques, plazas y paseos públicos. Entre sus responsabilidades se encuentran el corte de césped, la limpieza y puesta en valor de los espacios verdes, así como la construcción y reparación de bancos, mesas, juegos infantiles y otros elementos del mobiliario urbano. Su tarea además se vincula con la educación ambiental y el impulso del uso responsable y comunitario de estos espacios.

Contar con infraestructura sanitaria y funcional adecuada resulta fundamental para dignificar el trabajo municipal: muchas veces, el personal de Espacios Verdes afronta condiciones climáticas diversas y requiere espacios que aseguren bienestar, higiene y organización para cumplir su tarea de manera eficiente y cuidada. Es por esto que las nuevas instalaciones impulsan esa mejora y consolidan un paso más en la modernización de las áreas operativas del Municipio..

