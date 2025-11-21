Los complejos con pileta, los preferidos para estos días en Gualeguaychú

El funcionario asegura que el aumento de las reservas también se replicó en el municipio de Pueblo Belgrano.

Romero manifestó que los primeros lugares en ocuparse fueron los complejos y cabañas que tienen pileta.

“Cuando los findes son extra largos, vienen muchas familias. También toca La Beriso este fin de semana y se espera público joven”, destacó.

A la presencia de la reconocida banda, se suman otros espectáculos en la vieja Terminal, la inauguración del parque aéreo y el Encuentro Batuque.

Romero indicó que el “atractivo en la ciudad es muy amplio” y se sostiene la elección de los turistas a descansos de tres o cuatro días.

Respecto a la temporada de verano en enero, confirmó que se trabajará en un relevamiento formal desde el mes de diciembre y se sumarán campañas de promoción en redes sociales.