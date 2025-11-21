 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TURISMO

Los complejos con pileta, los preferidos para estos días en Gualeguaychú

El director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, dijo en RADIO MÁXIMA que el finde largo llega con un nivel de reservas que supera el 70 por ciento.

21 Nov, 2025, 15:00 PM

El funcionario asegura que el aumento de las reservas también se replicó en el municipio de Pueblo Belgrano.

 

Romero manifestó que los primeros lugares en ocuparse fueron los complejos y cabañas que tienen pileta.

 

“Cuando los findes son extra largos, vienen muchas familias. También toca La Beriso este fin de semana y se espera público joven”, destacó.

A la presencia de la reconocida banda, se suman otros espectáculos en la vieja Terminal, la inauguración del parque aéreo y el Encuentro Batuque.

 

Romero indicó que el “atractivo en la ciudad es muy amplio” y se sostiene la elección de los turistas a descansos de tres o cuatro días.

 

Respecto a la temporada de verano en enero, confirmó que se trabajará en un relevamiento formal desde el mes de diciembre y se sumarán campañas de promoción en redes sociales.

TURISMO VERANO PUEBLO BELGRANO TEMPORADA DE VERANO Ciudad

Teclas de acceso