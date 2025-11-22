 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CEMENTERIO

El Cementerio permanece abierto todo el fin de semana largo

El camposanto está abierto durante todo el fin de semana largo, en su horario habitual de 7 a 19.

22 Nov, 2025, 21:43 PM

El gobierno de Gualeguaychú informó que el Cementerio Norte, ubicado en Boulevard Daneni 1001, permanecerá abierto durante todo el fin de semana largo, en su horario habitual de 7 a 19.

 

De este modo, los vecinos podrán acercarse durante estos días a visitar a sus seres queridos y recorrer las instalaciones con normalidad. Se recuerda la importancia de que las visitas se desarrollen bajo un marco de respeto y convivencia, cuidando el espacio común y manteniendo el orden dentro del predio.

 

Entre las recomendaciones se destacan:Utilizar los tachos de basura dispuestos en el lugar.Ingresar con mascotas siempre atadas.Respetar los horarios de apertura y cierre.En caso de ingresar con vehículos por el acceso vehicular, respetar las normas de velocidad y estacionar únicamente en los sectores habilitados.

