Una mujer fue detenida tras insultar a policías y negarse a retirarse de la vía pública

Una mujer de 41 años fue detenida durante la madrugada de este domingo en Gualeguaychú, luego de protagonizar un incidente en la vía pública y negarse a cumplir las indicaciones del personal policial.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de avenida Artigas y Hernández, donde efectivos de la Comisaría de Minoridad acudieron tras un requerimiento del Comando Radioeléctrico por la presencia de una mujer que estaba ocasionando molestias a los transeúntes.

Al llegar al lugar, los policías constataron la situación y le solicitaron que se identificara. Además, le pidieron en reiteradas oportunidades que cesara su comportamiento y se retirara de la zona.

Sin embargo, según el informe policial, la mujer hizo caso omiso a las indicaciones y comenzó a insultar a los efectivos.

Ante esta situación, fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Una vez informado de lo sucedido, el fiscal auxiliar en turno dispuso su aprehensión por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

La mujer, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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