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Guale POLICIALES

Intentó abrir un auto durante la madrugada y fue detenido a pocas cuadras

Un hombre de 38 años fue interceptado por la Policía tras ser visto encapuchado mientras intentaba abrir un vehículo. Le secuestraron elementos que habría utilizado para cometer el hecho.

25 Oct, 2026, 13:37 PM
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Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Gualeguaychú, acusado de intentar abrir un automóvil estacionado en la vía pública con presuntas intenciones de robo.

 

El hecho ocurrió en inmediaciones de Luis N. Palma y Boulevard Daneri, donde un llamado a la Sala de Comando alertó sobre la presencia de un hombre encapuchado que llevaba una bolsa e intentaba abrir un vehículo.

 

Según la información policial, el sospechoso se retiró del lugar en dirección este al advertir que había sido descubierto.

 

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Cuarta iniciaron un operativo de búsqueda. Minutos después, personal motorizado localizó a un hombre que coincidía con las características aportadas, sobre calle Luis N. Palma, antes de llegar a Roffo.

 

Durante el procedimiento, los policías secuestraron elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Propiedad dispuso la aprehensión del sospechoso, en el marco de una causa por tentativa de hurto en flagrancia.

 

La investigación continúa con las actuaciones correspondientes.

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