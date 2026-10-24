Pueblo Belgrano definió la fecha para la Fiesta de las Costumbres Argentinas

Como es tradición año a año, Pueblo Belgrano se vestirá de fiesta para recibir a la Fiesta de las Costumbres Argentinas, tradicional celebración de nuestras raíces, tradiciones y cultura, que ha sido declarada Fiesta Provincial mediante el Decreto Provincial Nº 3532/26.

Serán dos jornadas para disfrutar en familia y con amigos, con música en vivo, ballets folclóricos, feria gastronómica, asador criollo, patio cervecero y una gran variedad de artesanos y emprendedores.

EN los próximos días se abrirá el registro de inscripciones para aquellos artistas, artesanos, emprendedores y gastronómicos que deseen formar parte de la Fiesta, un evento que pone en valor nuestra identidad, nuestras costumbres y el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones argentinas.

El sábado 22 se realizará la primera jornada a partir de las 18 con el inicio que tendrá el encendido del tradicional fogón, para dar paso luego a diversos números artísticos, mientras que el domingo 23 desde el mediodía, se vivirá una gran jornada en la cual habrá diferentes ofertas para disfrutar y compartir en familia y con amigos.