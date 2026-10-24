 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PUEBLO BELGRANO

Pueblo Belgrano definió la fecha para la Fiesta de las Costumbres Argentinas

La tradicional fiesta de Pueblo Belgrano se realizará en el Predio de la Curva de Fiorotto los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

24 Oct, 2026, 10:46 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Como es tradición año a año, Pueblo Belgrano se vestirá de fiesta para recibir a la Fiesta de las Costumbres Argentinas, tradicional celebración de nuestras raíces, tradiciones y cultura, que ha sido declarada Fiesta Provincial mediante el Decreto Provincial Nº 3532/26.

 

Serán dos jornadas para disfrutar en familia y con amigos, con música en vivo, ballets folclóricos, feria gastronómica, asador criollo, patio cervecero y una gran variedad de artesanos y emprendedores.

 

EN los próximos días se abrirá el registro de inscripciones para aquellos artistas, artesanos, emprendedores y gastronómicos que deseen formar parte de la Fiesta, un evento que pone en valor nuestra identidad, nuestras costumbres y el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones argentinas.

 

El sábado 22 se realizará la primera jornada a partir de las 18 con el inicio que tendrá el encendido del tradicional fogón, para dar paso luego a diversos números artísticos, mientras que el domingo 23 desde el mediodía, se vivirá una gran jornada en la cual habrá diferentes ofertas para disfrutar y compartir en familia y con amigos.

Temas

PUEBLO BELGRANO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso