Mundial de Canotaje: las últimas finales y una ceremonia de clausura

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 llega este domingo 25 de octubre a su séptima y última jornada en Gualeguaychú. Después de una semana de competencias que reunió a más de 700 palistas de 40 países, el río será escenario de las cinco finales que restan disputar, mientras que por la tarde se realizará la ceremonia oficial de clausura, con entrada libre y gratuita.

La actividad comenzó a las 8:30 y se extenderá hasta la tarde, con pruebas de larga distancia en las categorías júnior y sénior. Entre los protagonistas estarán deportistas de Entre Ríos que buscarán cerrar su participación frente a los mejores exponentes internacionales, incluido el gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios.

La primera competencia será la de C1 femenino sénior, con un recorrido de 22,6 kilómetros. A las 10:05 se disputará la final de K2 femenino sénior, sobre 26,2 kilómetros, mientras que a las 10:10 largará C2 masculino sénior, con una distancia de 22,6 kilómetros.

Por la tarde, a las 12:30, será el turno de K2 masculino júnior, también con un recorrido de 22,6 kilómetros. La última largada del campeonato está prevista para las 15:15, cuando los competidores de K2 masculino sénior afronten los 29,8 kilómetros de la prueba más extensa de la jornada.

Los entrerrianos buscarán cerrar el Mundial entre los mejores

La participación provincial tendrá uno de sus momentos destacados a las 10:10, cuando Roberto “Tito” Palacios, representante de Gualeguaychú, compita junto a Claudio Paiva, de Colón, en la final de C2 masculino sénior.

Palacios ya tuvo participación en la modalidad de carrera corta de C1 masculino sénior, donde finalizó en la 18.ª posición, y volverá al agua para disputar una de las últimas definiciones del certamen.

También competirá Magui Garro, de Concepción del Uruguay, en K2 femenino sénior, después de haber obtenido una medalla de bronce en la modalidad de carrera corta.

A las 12:30 será el turno de Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay, en K2 masculino júnior.

Por último, Agustín Ratto regresará al río a las 15:15 para disputar la final de K2 masculino sénior. El palista uruguayense viene de conseguir el cuarto puesto mundial en K1 masculino sénior, tras una destacada actuación durante la jornada del sábado.

En esta última competencia también participará el portugués Fernando Pimenta, una de las figuras internacionales que llegaron a Gualeguaychú para disputar el campeonato.

Premiaciones y ceremonia de clausura

Durante la jornada se realizarán las ceremonias de premiación correspondientes a las distintas finales del Mundial y a la clasificación panamericana, que contempla los resultados obtenidos por los representantes del continente americano.

Una vez finalizadas las competencias, se entregarán las últimas medallas y las copas a los deportistas destacados del certamen.

A las 17:30 está prevista la ceremonia oficial de clausura en el sector del mirador del cartel de Gualeguaychú, frente a la Plaza de los Amigos. El acto reunirá a las delegaciones internacionales y a las autoridades deportivas para despedir el campeonato e incluirá discursos y una presentación artística y musical abierta a toda la comunidad.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos y visitantes a participar de esta última jornada, tanto para acompañar a los deportistas durante las finales como para compartir la despedida de las delegaciones.

El acceso a las competencias es libre y gratuito. Las familias podrán ubicarse en las tribunas instaladas en el sector del mirador, junto al cartel de Gualeguaychú, donde se encuentra la zona de acarreo. Allí, los palistas salen del agua, trasladan sus embarcaciones por tierra y vuelven a ingresar al río, uno de los momentos más atractivos de las pruebas de maratón.

Los horarios de largada son aproximados y pueden modificarse de acuerdo con el desarrollo de las competencias.

Con las últimas finales y la ceremonia de clausura, Gualeguaychú pondrá fin a siete jornadas que marcaron un acontecimiento inédito para el deporte argentino y sudamericano. Por primera vez, el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se disputó en Sudamérica, con el río Gualeguaychú como escenario de una competencia que reunió a atletas de distintos continentes y acercó el deporte internacional a miles de espectadores.