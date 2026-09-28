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Guale ESTE MARTES

Los servicios municipales funcionarán con normalidad durante el feriado provincial

Este martes 29 de septiembre no habrá atención administrativa al público en las dependencias municipales. La recolección de residuos, los Puntos Verdes y demás servicios operativos mantendrán sus cronogramas habituales.

28 Sep, 2026, 21:01 PM
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Con motivo del feriado provincial de este martes 29 de septiembre por la festividad de San Miguel Arcángel (santo patrono de la provincia de Entre Ríos), las dependencias del Gobierno de Gualeguaychú permanecerán sin atención administrativa al público. No obstante, los servicios municipales continuarán funcionando de acuerdo con sus cronogramas habituales.

 

Recolección de residuos

 

La recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad. Al tratarse de un martes, corresponde la disposición de residuos inorgánicos, como plásticos, papeles, cartones, textiles, vidrios aislados, Telgopor, latas y tetrabrik.

 

También se retirarán los residuos patogénicos domiciliarios, que deben colocarse en bolsas separadas e identificadas con una marca de color rojo.

 

Los recorridos diurnos comenzarán a las 6 h, mientras que los correspondientes al turno nocturno iniciarán a las 20 h.

 

Puntos Verdes

 

Los Puntos Verdes funcionarán en su horario habitual, de 7 a 19 h.

 

Los vecinos podrán acercarse a las estaciones ubicadas en Tropas y Presidente Perón, boulevard Martínez y Torrilla, y calle 504 y Mosto para disponer residuos inorgánicos voluminosos, restos verdes y otros materiales que no son retirados mediante la recolección domiciliaria.

 

Cementerio Norte

 

El Cementerio Norte permanecerá abierto de 7 a 19 h, manteniendo su horario habitual.

 

Sin atención administrativa

 

Durante el feriado no habrá atención administrativa al público en las dependencias del Gobierno de Gualeguaychú. La actividad habitual se retomará el miércoles 30 de septiembre.

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