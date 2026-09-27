Joven mujer denunció que fue golpeada y amenazada

En horas de la noche del sábado, alrededor de las 22:40 h, personal de Comisaría Novena fue comisionado por Sala de Tráfico y Comando Radioeléctrico hasta la intersección de Juan Esteban Díaz y Río Gallegos, ante un presunto hecho de violencia de género.

Una vez en el lugar, los funcionarios entrevistaron a una mujer de 27 años, quien manifestó que se había hecho presente en el domicilio de su expareja, un hombre de 31 años, con el propósito de retirar pertenencias personales.

Según relató, en el interior de la propiedad se produjo una discusión, durante la cual el hombre la habría golpeado contra una pared y posteriormente amenazado con una cuchilla.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y se procedió al secuestro de una cuchilla, quedando las actuaciones a disposición de la UFI de Género.

Asimismo, intervino personal de Minoridad y Comisaría Cuarta.