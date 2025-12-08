 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FIESTA

Pueblo Belgrano encendió el árbol de Navidad más grande de la provincia

En el marco de la segunda noche de la fiesta de las Costumbres Argentinas, Pueblo Belgrano encendió el tradicional árbol de Navidad, en el comienzo del feriado del Día de la Inmaculada Concepción.

8 Dic, 2025, 19:18 PM

La segunda noche de la fiesta de las Costumbres Argentinas volvió a encontrar al predio de la Curva de Fiorotto con una gran concurrencia, recorriendo la Feria de Emprendedores, que tuvo 35 stands, ofreciendo distintos productos elaborados por artesanos y emprendedores de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú. Otro de los atractivos fue el Patio Gastronómico, donde hubo todo tipo de comidas típicas.

 

El intendente Francisco Fiorotto agradeció la presencia del público y destacó la importancia de reafirmar este tipo de convocatorias a nivel regional. Fiorotto, acompañado por la viceintendenta Carolina Gerling, recibieron la declaración de Interés Legislativo de la fiesta, entregado por el diputado provincial Carlos Damasco.

 

En el escenario principal, con la sólida conducción de Majo Carro, los ballets La Fronteriza, Ecos Entrerrianos y Almas Nativas arrancaron aplausos de todo el público, mientras que Pampa Gallop, Los Legüeros, Mismopalo brillaron con su música.

El cierre estuvo a cargo del dúo conformado por Hernán Archaina y Cesar Cabeza, dos brillantes artistas que fueron muy aplaudidos por el público. Archaina y Cabeza, recientemente ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú, apuntaron a canciones clásicas del folklore argentino y otras versiones muy aplaudidas por la multitud.

 

A la hora del cierre final, Ké Sabor le puso todo su ritmo y buena onda a la noche, invitando a bailar y a hacer palmas a toda la concurrencia.

Uno de los momentos importantes de la noche fue el encendido del árbol de Navidad más grande de la provincia.

 

El árbol de Navidad de Pueblo Belgrano fue construido a nuevo luego de haber sido derribado por una tormenta en el verano pasado, con un gran trabajo del personal del departamento Electrotecnia de Pueblo Belgrano, tanto en la colocación de las riendas de luces como en el armado general del árbol.

Temas

FIESTA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso