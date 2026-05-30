Robó una bicicleta en el centro y fue localizado

En horas de la tarde del jueves, en el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por el hurto de una bicicleta ocurrido en la intersección de calles 25 de Mayo y Paraná, personal policial llevó adelante tareas investigativas que permitieron identificar a un presunto involucrado en el hecho.

Por disposición judicial, se realizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en el Barrio 338, procedimiento que arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de elementos de interés para la causa. No obstante, el sospechoso no fue localizado en el lugar, quedando vigente una orden de requisa personal sobre el mismo.

En horas de la tarde de este viernes, personal de Comisaría Sexta logró localizar al individuo en la vía pública en la intersección de calle Bomberos Voluntarios y De Elías, y al momento de intentar dar cumplimiento a la medida judicial dispuesta, el hombre adoptó una actitud hostil, negándose a colaborar e intentando retirarse del lugar, llegando incluso a empujar a los funcionarios intervinientes.

Ante esta situación, fue aprehendido por el delito de Resistencia a la Autoridad y puesto a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa que se investiga.

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