Investigan un confuso hecho de amenaza con arma de fuego

En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego, radicada el pasado 23 de mayo, personal de Comisaría Primera en forma conjunta con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (D.I. e I.C) llevó adelante tareas investigativas y de recolección de pruebas en distintos sectores de la ciudad.

En la mañana de este miércoles, mientras se realizaban relevamientos fílmicos en inmediaciones de calles Aguado y Doello Jurado, los efectivos policiales observaron un vehículo de similares características al mencionado en la causa, iniciándose un seguimiento controlado del mismo.

Posteriormente, el rodado detuvo su marcha en inmediaciones de calle Moreno y Andrade, donde se procedió a la identificación de su conductor de 47 años, quien presentaría características coincidentes con las registradas en las imágenes incorporadas a la investigación.

Informada de la situación, la Fiscalía interviniente dispuso la permanencia del personal en el lugar y, posteriormente, autorizó en forma verbal allanamiento y registro domiciliario para el domicilio sito en calle Moreno, medida autorizada por el Juzgado de Transición y Garantías en turno.

Como resultado del procedimiento, se concretó el secuestro de una camioneta marca Toyota Hilux y del interior de la vivienda, un revólver marca Taurus calibre .357 Magnum junto a cartuchería del mismo calibre.

Finalizadas las diligencias, el ciudadano involucrado fue trasladado a Jefatura Departamental al solo efecto de proceder a su correcta identificación y cumplimiento de las actuaciones de rigor, quedando desocupado y supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía interviniente.

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