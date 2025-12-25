Un menor le robó la moto a un cadete y la terminó chocando contra un poste

En la tarde de este miércoles, personal policial tomó intervención en dos hechos vinculados entre sí.

En primer término, alrededor de las 13:50 horas, se tomó una denuncia por un hurto, por parte de un hombre de 41 años, quien manifestó desempeñarse como cadete de un local gastronómico ubicado en inmediaciones de calles Perón y Del Valle. El denunciante indicó que cerca de las 12:45 horas dejó estacionada su motocicleta marca Honda CG Titán 150 cc, con la llave colocada, sobre el cordón de la esquina del mencionado lugar, ingresando al comercio por unos minutos. Al salir, constató que el rodado ya no se encontraba en el sitio.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 16:30 horas, personal de Comisaría Sexta intervino en un despiste de vehículo ocurrido en la intersección de Bulevar Pedro Jurado y General Artigas. En el lugar se constató que una motocicleta Honda CG Titán, color negro, había impactado contra un poste de alumbrado público, siendo conducido por un menor de 16 años, quien resultó con lesiones de carácter leves. Tras verificar los datos del motovehículo, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraida horas antes.

Informada la autoridad judicial competente, se dispuso que el menor sea entregado a sus responsables, y que el rodado sea formalmente secuestrado, continuando con las actuaciones correspondientes.

