Mejoró la venta en carnicerías en los últimos días

“Estos últimos días la gente empezó a encargar lo que usan para navidad”, contó el encargado de una carnicería local, al móvil de RADIO MÁXIMA.

El comerciante analizó que, en los últimos días, el ánimo navideño se percibió en los clientes y en la comunidad en general.

Las compras aumentaron y también los pedidos de cortes específicos para recetas tradicionales de las fiestas, como matambre para arrollados y peceto para Vitel Toné, explicó.

“El 24 generalmente no se hace asado. Se comen más platos fríos. Hubo pedidos de lechón frio”, indicó el carnicero, y agregó que, pese a los aumentos, las ventas incrementaron.

El aumento en los costos de la carne para asado, fue de alrededor de un 10 por ciento, en una semana.

“Lo que más subió es el asado. Hoy está casi al mismo precio que la pulpa de primera. La nalga vale 22, al lado de un asado que vale 21 mil”, explicó el comerciante.