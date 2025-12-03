Un joven fue detenido tras robar un termo en la zona de Av. Parque

El hecho ocurrió alrededor de las 12:20, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención y, al llegar a la intersección con calle Chalup, observaron que un vehículo seguía de cerca a un individuo conocido en el ámbito policial.

Al detener su marcha, el conductor —un hombre de 32 años— informó a los uniformados que el sujeto le había robado momentos antes el mencionado termo. Ante ello, el personal procedió a identificar al sospechoso y revisar la mochila que llevaba, encontrando en su interior el elemento denunciado.

Notificado el Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del acusado y su traslado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas POLICIALES DETENIDO