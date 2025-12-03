 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Un joven fue detenido tras robar un termo en la zona de Av. Parque

Un hombre de 28 años fue detenido este mediodía por personal de Comisaría Segunda, luego de ser sorprendido con un termo marca Stanley que había sido sustraído instantes antes en la zona de Avenida Parque.

3 Dic, 2025, 15:33 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 12:20, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención y, al llegar a la intersección con calle Chalup, observaron que un vehículo seguía de cerca a un individuo conocido en el ámbito policial.

 

Al detener su marcha, el conductor —un hombre de 32 años— informó a los uniformados que el sujeto le había robado momentos antes el mencionado termo. Ante ello, el personal procedió a identificar al sospechoso y revisar la mochila que llevaba, encontrando en su interior el elemento denunciado.

 

Notificado el Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del acusado y su traslado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas

POLICIALES DETENIDO

