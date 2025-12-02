 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se detectó un rebrote de varicela en Gualeguaychú

Lo confirmaron oficialmente desde el Hospital Centenario. Aquí el comunicado.

2 Dic, 2025, 12:35 PM

En Gualeguaychú se detectó un rebrote de varicela, por eso es importante reforzar las medidas de prevención y saber cómo actuar ante la aparición de casos.

 

🔹 Medidas de prevención

 

* Lavado frecuente de manos.

* Ventilación de ambientes.

* Desinfección de superficies de uso común.

* Evitar el contacto estrecho con personas con síntomas.

 

 

🔹 Si aparece un caso en casa o en la escuela

 

* Mantener el aislamiento hasta recibir alta médica obligatoria.

* Controlar la fiebre y síntomas.

* No enviar a niños/as a la escuela ni a actividades grupales.

* Informar a la institución para que refuercen las medidas preventivas.

 

 

🔹 Sobre la vacuna

El Ministerio de Salud no cuenta actualmente con disponibilidad de la vacuna contra la varicela. Se ruega no concurrir a vacunatorios por este motivo.

 

 

🔹 Importante

 

* No es necesario cerrar instituciones educativas.

* Para volver a las actividades escolares, es indispensable presentar certificado de alta médica.

 

Cuidarnos entre todos es fundamental para cortar la cadena de contagios. Si tenés dudas, consultá a tu centro de salud más cercano.

