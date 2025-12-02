Se detectó un rebrote de varicela en Gualeguaychú

En Gualeguaychú se detectó un rebrote de varicela, por eso es importante reforzar las medidas de prevención y saber cómo actuar ante la aparición de casos.
🔹 Medidas de prevención
* Lavado frecuente de manos.
* Ventilación de ambientes.
* Desinfección de superficies de uso común.
* Evitar el contacto estrecho con personas con síntomas.
🔹 Si aparece un caso en casa o en la escuela
* Mantener el aislamiento hasta recibir alta médica obligatoria.
* Controlar la fiebre y síntomas.
* No enviar a niños/as a la escuela ni a actividades grupales.
* Informar a la institución para que refuercen las medidas preventivas.
🔹 Sobre la vacuna
El Ministerio de Salud no cuenta actualmente con disponibilidad de la vacuna contra la varicela. Se ruega no concurrir a vacunatorios por este motivo.
🔹 Importante
* No es necesario cerrar instituciones educativas.
* Para volver a las actividades escolares, es indispensable presentar certificado de alta médica.
Cuidarnos entre todos es fundamental para cortar la cadena de contagios. Si tenés dudas, consultá a tu centro de salud más cercano.