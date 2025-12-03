Preocupa a las víctimas del caso Constantino que se le otorgue prisión domiciliaria

Captura de la publicación de la víctima

El exintendente de Gilbert, Angel Fabián Constantino, que está alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, solicitó prisión domiciliaria ante la Justicia.

Según trascendió, Constantino planteó problemas de salud de su esposa para justificar la medida.

El pedido deberá ser resuelto por la Jueza de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Margarita Vicari.

Ángel Fabián Constantino fue condenado por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal “en un claro contexto de violencia de género laboral y abuso coactivo de la relación de poder”.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años y medio de prisión para el exintendente de la localidad de Gilbert.

"EL PODEROSO CONSTANTINO NO DA TREGUA y LA "JUSTICIA" NO DEBE PERMITIR QUE VOLVAMOS A CERO"

Publicamos lo que escribió en sus redes una de las mujeres víctimas y denunciantes de Constantino, al conocer el pedido de prisión domiciliaria.

Creí que podíamos despedirnos de una vez de la pesadilla que tiene nombre y apellido, Constantino, pero NO, no nos da tregua. Por eso, hoy vuelvo a alzar la voz, no solo por mí, sino por todas las víctimas que aún cargamos con las marcas de lo que vivimos.

Pido, con toda la fuerza que da el miedo y la memoria, que no se otorgue la prisión domiciliaria a Constantino. Porque para nosotras esto no es un trámite, es nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra paz emocional.

Él dice que necesita ir a su casa para cuidar a su esposa.

Pero si puede pagar un STAFF DE ABOGADOS que lo defienden con recursos que nosotras jamás tuvimos, también puede pagar a quien la cuide, y mucho mas...

Si pudo costear hasta llegar a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, claro está, que la necesidad económica no es real. La urgencia no verdadera.

Además, su esposa no está sola. Tiene una familia entera que la acompaña, que la cuida, que está presente todos los días y es de público conocimiento. Salvo que ella y ellos también mientan.

Decir que necesita volver a su casa para asistirla es una excusa que no se sostiene. Es un argumento construido para mover lástimas y beneficios, no para mostrar la verdad.

LA VERDAD ES OTRA.

Todos sabemos cuáles son sus intenciones.

Sabemos que lo que busca es volver a su zona de confort, a ese espacio DONDE SIEMPRE SE SINTIÓ INTOCABLE.

Sabemos que quiere volver a incomodarnos, a vigilarnos, a molestar, a presionar.

Porque desde adentro, incluso preso, no nos da tregua. Y afuera sería volver a cero.

Nosotras ya pagamos demasiado. Ya vivimos el miedo, las agresiones, las noches sin dormir, el silencio forzado y la vergüenza que no nos correspondía.

Y ahora, cuando por fin sentimos un poco de respiro, un poco de justicia, él pretende volver al lugar donde comenzó todo. Y la justicia que parece UN CHISTE Y CONTRADICTORIO, HACE APENAS DOS SEMANAS LA CORTE SUPREMA DIJO QUE SIGA PRESO, LA CONDENA QUEDO FIRME, HOY ESTÁN EVALUANDO UNA DOMICILIARIA POR SU ESPOSA. CÓMICO O FAVORES JUDICIALES?

SI SALE, NO SOLO RETROCEDEMOS, NOS ABANDONA LA JUSTICIA, EL ESTADO.

Nos deja nuevamente expuestas, vulnerables, obligadas a convivir con la sombra de lo que hizo y con el temor constante de volver a pasar por lo mismo o directamente tener que volver a irnos a otros lugares.

Porque esto para nosotras no se trata de odio, ni de revancha.

Se trata de supervivencia.

De que nuestra seguridad valga tanto como los movimientos judiciales de quien nos dañó.

De que nunca más como víctimas tengamos que arrodillarnos ante el miedo.

Por nosotras, por nuestras familias, por todas las que no pudieron hablar, que siga donde está, PRESO, porque es la única manera de que nosotras podamos seguir viviendo y así podríamos decir que SI actuó la JUSTICIA.