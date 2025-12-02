Vecinos se quejan por el terreno de acopio municipal

Al respecto, RADIO MÁXIMA dialogó con Noelia, una vecina del lugar. “Pusieron un cartel, que dice Acopio Municipal, prohibido pasar, peligro”, contó.

Aseguran que los vecinos de la zona están en la misma situación desde hace dos años y que el ingreso y egreso de camiones es constante y “a cualquier hora”.

“El problema es por cuestiones de salud. Hace un año que estoy usando gotas para los ojos, con pufs de rescates y uno a la mañana, otro a la noche, porque no puedo respirar. El polvo que está en el aire provoca la aspiración de todo el polvillo”, explicó.