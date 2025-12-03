 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Secuestran elementos robados y detienen a un joven

La Policía intervino tras un llamado al Comando Radioeléctrico que alertó sobre dos individuos que trasladaban objetos de dudosa procedencia.

3 Dic, 2025, 10:28 AM

Un joven de 22 años fue detenido durante la mañana de este miércoles. Se investiga el origen de los elementos incautados.

 

La policía fue alertada por un llamado telefónico recibido en la Sala del Comando Radioeléctrico, donde se informó que dos personas trasladaban objetos aparentemente sustraídos. El denunciante aportó, además, detalles precisos de la vestimenta de los sospechosos.

 

Personal de la Comisaría Octava dio intervención en Asisclo Méndez y Goldaracena, e interceptaron a un joven de 22 años. Su apariencia coincidía con la descripción aportada.

 

 

El sujeto trasladaba una pava eléctrica, un teléfono celular y tres pares de zapatillas, elementos que fueron secuestrados para establecer su propiedad y procedencia.

 

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a Jefatura Departamental, previo examen médico y control de antecedentes.

 

En el operativo también participó personal de Comisaría Segunda, que colaboró en el procedimiento.

