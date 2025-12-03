Secuestran elementos robados y detienen a un joven

Un joven de 22 años fue detenido durante la mañana de este miércoles. Se investiga el origen de los elementos incautados.

La policía fue alertada por un llamado telefónico recibido en la Sala del Comando Radioeléctrico, donde se informó que dos personas trasladaban objetos aparentemente sustraídos. El denunciante aportó, además, detalles precisos de la vestimenta de los sospechosos.

Personal de la Comisaría Octava dio intervención en Asisclo Méndez y Goldaracena, e interceptaron a un joven de 22 años. Su apariencia coincidía con la descripción aportada.

El sujeto trasladaba una pava eléctrica, un teléfono celular y tres pares de zapatillas, elementos que fueron secuestrados para establecer su propiedad y procedencia.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a Jefatura Departamental, previo examen médico y control de antecedentes.

En el operativo también participó personal de Comisaría Segunda, que colaboró en el procedimiento.