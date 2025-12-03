Avanzan dos planes de vivienda en cercanías del Barrio Curita Gaucho

Echandi señaló que en los próximos 10-11 meses se entregarán 42 viviendas en la zona del barrio Curita Gaucho, calle Maestra Piaggio.

Las viviendas no están preadjudicadas, salvo que surja una resolución previa por situaciones urgentes, indicó el titular del IAPV. “Estamos muy contentos, la empresa viene trabajando muy bien”, expresó. Se prevé la entrega por sorteo normal del IAPV.

A la entrega se sumarán 37 viviendas en la misma zona, al sur del otro complejo. “Serían alrededor de 79 viviendas, dentro de un año”, adelantó.

La construcción de las ultimas 37 viviendas se ubican en la zona de Curita Gaucho, y comenzó hace tres meses, con un plazo de obra de 16 meses. Ambas obras están a cargo de la empresa Ernesto Ricardo Hornus S.A.