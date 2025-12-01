Aprehendido en el Hogar de Cristo, tenía orden de detención

Aprehendido en el Hogar de Cristo por incumplir una orden judicial, relacionada con violencia de género.

A las 13:40 de este lunes, personal de Comisaría Tercera llevó adelante una intervención en el Hogar de Cristo, donde procedieron a la aprehensión de un ciudadano de 36 años.

El operativo se concretó tras constatarse que sobre el individuo pesaba un pedido de detención vigente, en el marco de un legajo OGA caratulado por Violación de Domicilio.

De inmediato se informó de la situación a la Fiscalía de Género, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.