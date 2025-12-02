Semana sin lluvias y con calor en Gualeguaychú

Tras un fin de semana con reiteradas alertas que no llegaron a concretarse y algunas lluvias en la mañana del lunes, en Gualeguaychú se vive una semana estable.

Se anticipan días soleados para casi toda la semana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y los 19 grados, y las máximas irán subiendo desde este lunes hasta llegar a días calurosos desde miércoles y jueves, con temperaturas que rondarán los 35 grados.

En definitiva, días soleados, sin anuncios de lluvias y con temperaturas altas durante las tardes.